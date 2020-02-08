Son Dakika › Güncel › Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı
6 saat önce
AVCILAR'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
AVCILAR'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.
Kaza sabah saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Karlı yolda kayan tanker bir binanın bahçe duvarına ve kapısına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken binada ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika Edirne'de korkutan görüntü! Hava sıcaklığı düştü, kuşlar donarak öldü 6,8 ile sallanan Elazığ'da baraj gölü üzerindeki görüntü şaşırttı Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Zeytinburnu'nda durakta araç bekleyen yolcuya metrobüs çarptı