Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı - Son Dakika

Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı

6 saat önce

Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.

Avcılar'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.

Kaza sabah saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Karlı yolda kayan tanker bir binanın bahçe duvarına ve kapısına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken binada ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
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