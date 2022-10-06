Avcılar'da kavşakta park eden sürücü trafiği kilitledi

AVCILAR'da otomobilini kavşağa park eden sürücü İETT otobüslerinin dönüşünü engelleyince trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Polisin telefonu üzerine gelen sürücü, hemen yakındaki tabelaya rağmen park etme yasağı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nin Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği noktada, önceki gün saat 17.00 sıralarında, otomobilini park eden sürücü trafiğin aksamasına neden oldu. Körüklü İETT otobüslerinin kavşaktan dönüşünü engelleyen hatalı park nedeniyle yolda trafik durdu. Bildirilmesi üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, telefonla ulaştığı sürücüyü çağırdı. Başakşehir seferini yapan İETT otobüsünün şoförü 13 dakika bekledikten sonra polis ve çevredeki esnafın desteğiyle güçlükle de olsa kavşağı dönerken, yaklaşık 5 dakika sonra gelen sürücü, buraya park etmenin yasak olduğunu bilmediğini öne sürdü. Trafik cezası kesilen sürücünün aracını kaldırmasının ardından trafik normale döndü.