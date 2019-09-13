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Avcılar'da kayalıklara sıkışan genç 1 buçuk saat sonra kurtarıldı

35 dakika önce

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genç 1 buçuk saat sonra kurtarıldıİSTANBUL - Avcılar'da sahilde deniz düşen Fas uyruklu 21 yaşındaki genç kayalıklara sıkıştı.

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genç 1 buçuk saat sonra kurtarıldı

İSTANBUL - Avcılar'da sahilde deniz düşen Fas uyruklu 21 yaşındaki genç kayalıklara sıkıştı. Genç itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu Hamza Khoumsi isimli genç arkadaşları ile birlikte kayakların üzerinde yürüyordu. Genç bir anda kayalıklarda ayağı kayarak deniz düştü, oradan da dalganın şiddeti ile kayalıkların arasına sıkıştı. Fas uyruklu genç için çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler sıkışan genci kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri düşmemek için birbirini tuttu

Yaşanan olay sonrası itfaiye ekipleri kaygan zeminde düşmemek için birbirini tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından kayalıkların arasında sıkışan genç çıkarıldı. Gencin hazır bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken soğuktan titrediği görüldü. Fas uyruklu gencin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genç 1 buçuk saat sonra kurtarıldı

Avcılar, İtfaiye, Fas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:47 Kaynak: İHA
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