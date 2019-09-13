Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(

1 saat önce

AVCILAR Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.

Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(, System.String[]

AVCILAR Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Genç, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 19 yaşındaki Hamzah Khoumnsi düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin çabasıyla kurtarılamayınca durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar yaptı. İtfaiye jeneratörüne takılan matkapla kaya parçaları kırılarak Faslı genç kurtarıldı. 1 saatlik çalışmayla kurtarılan genç, küçük sıyrıklar nedeniyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye, Avcılar, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan krtik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'un en ucuz ilçesinin Esenyurt ve Arnavutköy olduğu açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 22:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]