Son Dakika Haberleri: (avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı
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(avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı

1 saat önce

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHAAvcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.

(avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı, System.String[]

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA
Avcılar sahilde yürürken dengesini kaybederek düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Genç, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 19 yaşındaki Hamzah Khoumnsi düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin çabasıyla kurtarılamayınca durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar yaptı. İtfaiye jeneratörüne takılan matkapla kaya parçaları kırılarak Faslı genç kurtarıldı. 1 saatlik çalışmayla kurtarılan genç, küçük sıyrıklar nedeniyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin genci kurtarma çalışmaları
-Gencin yakınları ve kalabalık
-Gencin kurtarılması
-Gencin sedyeye alınması
-Ambulansa alınması


Avcılar, İtfaiye, DHA, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:19 Kaynak: DHA
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