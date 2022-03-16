AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI

16.03.2022 10:11

100 Yanyol'da İETT otobüsünün kayarak yolu kapatırken, arkasından gelen bir minibüs ve otomobil de otobüse çarptı.

AVCILAR D-100 Yanyol'da İETT otobüsünün kayarak yolu kapatırken, arkasından gelen bir minibüs ve otomobil de otobüse çarptı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında D-100 Yanyol Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İETT'ye ait Bakırköy-Boğazköy seferini yapan 34 HU 8579 plakalı otobüsün sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi. Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı. İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi. Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.

AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI
AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI

YORUMLAR
500
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA KAYARAK YOLU KAPATAN İETT OTOBÜSÜNE İKİ ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement