AVCILAR'DA KAYINBABASINI SİLAHLA VURDU - Son Dakika
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AVCILAR'DA KAYINBABASINI SİLAHLA VURDU

26.07.2022 10:03
AVCILAR'DA KAYINBABASINI SİLAHLA VURDU

AVCILAR'da Hüseyin Duran, konuşmak için gittiği damadı Cem Can ile tartışmaya başladı.

AVCILAR'da Hüseyin Duran, konuşmak için gittiği damadı Cem Can ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yaşanan kargaşada Hüseyin Duran tabancayla bacağından vuruldu. Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Cem Can ile babası Ali Can gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Turan damadı Cem Can ile konuşmak için işyerine gitti. Hüseyin Turan ile Cem Can işyeri önünde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silah sesleri duyuldu. O sırada iş yerinde olan Cem Can'ın babası Ali Can silah sesini duyunca dışarı çıkarak kavgaya dahil oldu. Kargaşa sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri Hüseyin Turan'ın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin Turan'ı otomobilin sürücü koltuğunda yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu iş yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Hüseyin Turan, Hüseyin Duran, Cem Can, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KAYINBABASINI SİLAHLA VURDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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