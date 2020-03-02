Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

6 saat önce

Avcılar'da bir parktaki kaykay pistinden düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı, System.String[]

Avcılar'da bir parktaki kaykay pistinden düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Kemal Sunal Caddesi'ndeki bir parkta bulunan kaykay pistinde düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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