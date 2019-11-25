Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi
Son Dakika Güncel Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi - Son Dakika

Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi

6 saat önce

AVCILAR'da babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi, System.String[]
AVCILAR'da  babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilkent Mahallesi G-738 sokak'ta meydana gelen olayda,  Fethi K. evde bulunan ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaralamıştı. Esenyurt'ta özel bir hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"ÇOCUĞUN DURUMU İYİ"Mahallede esnaflık yapan ve Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, "Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şuan gayet iyi. Her hangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok.  Kazadır. Kasıtlı bir olay yok. Olan olmuş. Çocuğun durumu iyi" dedi.


- İstanbul
Yeşilkent Mahallesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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