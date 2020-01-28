Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü - Son Dakika

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Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü
6 saat önce
AVCILAR'DA KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE BÖYLE DÜŞTÜ (toplu görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
AVCILAR'DA KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE BÖYLE DÜŞTÜ (toplu görüntü)
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