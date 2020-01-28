Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü - Son Dakika

Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü

6 saat önce

AVCILAR'DA KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE BÖYLE DÜŞTÜ (toplu görüntü)

AVCILAR'DA KAZA YAPAN KAMYONET OTOPARKTAKİ LÜKS ARACIN ÜSTÜNE BÖYLE DÜŞTÜ (toplu görüntü)

Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
İstanbul'da korkunç kaza! Başıboş at, aracın ön camından içeri girdi Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne böyle düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]