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AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ

16.02.2022 10:21

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmasına başlanılan binanın üstüne çıkan sahipsiz kediyi indirmek için yapılan çaba sonuçsuz kaldı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmasına başlanılan binanın üstüne çıkan sahipsiz kediyi indirmek için yapılan çaba sonuçsuz kaldı. Yarım gün çalışmalara ara verilirken, kedinin kendiliğinden enkazın arasından çıkması beklendi.

Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmasına ve yenisinin yapılmasına karar verildi. Bina sakinlerinin evlerini terk etmesinden bir süre sonra yıkım ekibi iş makineleri ile gelerek çalışmaya başladı. Binanın arka cephesinin bir bölümü yıktırılırken, diğer cephesinin üstünde sahipsiz bir siyah kedi görüldü. Kedinin zarar görmeden inmesini sağlayabilmek amacıyla çalışanlar sokaktan kediye bağırırken, binanın ucundan ayrılıp ineceği bir yer bulabilmesi için aşağıdan yanına taş atılarak korkutulmasına çalışıldı. Yapılan tüm bu çabalar sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen merdivenli itfaiye aracı için beton kesme aracı çekildi. Görevliler boşaltılan bir bölümü yıkılan binanın yanına merdivenli aracı yaklaştırdı. İki itfaiye eri sepetle binanın üzerine götürüldü. İtfaiye erlerinin sepetli merdivenle geldiğini gören kedi binanın uç tarafından içeriye doğru kaçtı. İtfaiye erleri binanın bir bölümünün yıkılmış ve risk taşıyor olması nedeniyle üst tarafa indirilmedi. İtfaiye erleri çaresiz merdivenli araçla indirilirken, binanın yıkım ekibi çalışmalara yarım gün ara vererek, kedinin enkazın arasından inmesi için beklenmesine karar verdi. İtfaiyenin gitmesinden saatler geçmesine rağmen kedinin bir daha görülmediği aralardan inip kaçmış olabileceği ifade edildi.

AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ
AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ
AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ

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geri dönüşüm, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA KEDİ İÇİN YIKIMA ARA VERİLDİ - Son Dakika
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