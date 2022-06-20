Cihangir Mahallesi 'ndeki Fırat Sokak'ta önceki gün Hadi Cihangir, park halindeki hafif ticari aracını çalıştırmak istedi. Araç çalışmayınca kaputu açan Cihangir, motor kısmına giren kediyi fark etti. Cihangir, kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, kediyi kurtardı. Firuzköy Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde aynı gün, bir sürücü ise hafif ticari aracının kaputunu açınca yılan gördü. Yakınlardaki bir oto tamir atölyesine giden sürücü, yılanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye , yılanı hayvan yakalama aparatı ile zarar vermeden çıkardı. Hafif ticari açtan çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Avcılar'da itfaiyeden hayvan kurtarma operasyonu - Son Dakika

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