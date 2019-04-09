Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Kendisine Polis Süsü Veren Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da Kendisine Polis Süsü Veren Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

AVCILAR'da trafik tartışmasına girdiği kişiye kurusıkı tabancayı çekip, aracındaki siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Avcılar'da Kendisine Polis Süsü Veren Şüpheli Yakalandı, System.String[]
AVCILAR'da trafik tartışmasına girdiği kişiye kurusıkı tabancayı çekip, aracındaki siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, trafik tartışmasına girdiği başka bir sürücüye tabanca gösterip,  aracındaki polis siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçtı. Diğer sürücünün şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motorize ekiplerin de destek verdiği operasyonda, şüpheli Hardal Sokak'ta önü kesilerek durduruldu. Polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alırken, kurusıkı olduğu belirlenen tabancaya el koydu. Araç, incelenmek üzere çekilirken, şüpheli soruşturma için polis merkezine götürüldü.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:19 Kaynak: DHA
Merkez, Polis, Güncel
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