AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM - Son Dakika

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM

20.12.2020 10:10
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM, System.String[]

KENTSEL dönüşüm kapsamında son dönemde Avcılar'da yenilenmesine karar verilen bina sayısında önemli artış kaydedilirken, yıkım sürecine giren binaların tehlike oluşturduğu ifade edildi.

KENTSEL dönüşüm kapsamında son dönemde Avcılar'da yenilenmesine karar verilen bina sayısında önemli artış kaydedilirken, yıkım sürecine giren binaların tehlike oluşturduğu ifade edildi. Merkez Mahallesi'nde yıkılmasına karar verilen bir binadaki kapılar tek tek sökülerek, yine kapılı bariyer oluşturuldu.

Kentsel Dönüşüm Yasası'nın 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra eski binaların yoğun olduğu özellikle Merkez, Üniversite ve Mustafakemal Paşa mahallelerinde binaların yenilenmesine hız verildi. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana büyük bölümü son 1 yılda olmak üzere bin 150'ye yakın bina kentsel dönüşüme girdi. Binaların bir bölümünde oturanların yargı yoluna gitmesi nedeniyle yıktırılması zaman alırken, yıkım işini üstlenen firmaların aldığı önlemler arasında yer alan 'Kapılı bariyer' yönteminin sık uygulandığı görüldü. Son olarak Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kademeli yıkımına başlayan binanın yaya ve araç trafiğine zarar vermemesi amacıyla daha önce de çeşitli binalarda olduğu gibi odalardaki tahta kapılar tek tek sökülerek binanın çevresinde bariyer oluşturuldu. 'Kapılı bariyeri' gören yoldan geçenler bunu yadırgarken, belediyeden yaya ve araç güvenliği için daha etkili önlem alması gerektiğini ifade etti.

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM

Kentsel Dönüşüm, Avcılar, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KLASİĞİ: KAPILI ÖNLEM - Son Dakika


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