Avcılar'da kentsel dönüşümde yıkım işlemlerine 'korona' düzenlemesi - Son Dakika

Avcılar'daki riskli yapıların yenilenmesi kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler ve 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılmaması yönünde karar alındı.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce yürütülen bina yenileme çalışmalarına saat düzenlemesi getirildi. Buna göre; uzaktan eğitim alan öğrenciler ve 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacak.



Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin 6 ay süren çabaları sonucunda Avcılar'daki ömrünü tamamlamış yapıların sahiplerinin hak kaybına uğramadan, mevcut kat sayılarını koruyarak binalarını yenilemelerinin önü açıldı. İlgili kararın İBB Meclisi'nden geçmesinin hemen ardından yoğun kentsel yenilenme çalışmalarına başlayan Avcılar Belediyesi, korona virüs nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gitme kararı aldı.



Avcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilenmesine izin verilen binalardaki yıkım çalışmalarını, korona virüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilerek öğrencilerin evlerinde televizyon veya bilgisayar başında ders gördüklerini göz önüne alarak, yeniden düzenledi. 65 yaş ve üstündeki ilçe sakinleri de göz önüne alınarak yapılan 'Korona virüs ayarlaması' kapsamında eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.



Müteahhit İlker Akıncı, "Korona virüs önlemleri kapsamında çocukların evde eğitim görmeleri ve yaşlıların dışarı çıkamadığı göz önüne alınarak saat 12.30'da yıkıma başladık. İBB 'den kabul edilen yeni düzenleme ile bina yine 6 kat yüksekliğinde 52 daire ve dükkanlardan oluşacak. 6 kat yapılacak. Normalde 4 günde bitecek yıkımı 1 haftada bitirdikten sonra yeni binayı 24 ay içerisinde tamamlayacağız" dedi. 4 kattan oluşan binanın da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yine saat 12.30 esas alınarak gerçekleştirilmeye başlandı. Caddenin araç trafiğine kapatılması ile kepçelerle başlatılan yıkım çalışmalarında çevrenin toz içerisinde kalmaması için arazözlerle su sıkıldı. - İSTANBUL