AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Son Dakika

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?

6 saat önce

AVCILAR'daki yapıların, mevcut kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin kabulünün ardından, binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmaları hızlandı.

AVCILAR'daki yapıların, mevcut kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin kabulünün ardından, binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmaları hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle bina yıkım saatlerinde düzenlemeye gidildi. 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak düzenlemede eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.

İstanbul'da 1999 Gölcük Depremi'nden sonra yeni yapılar için getirilen 4 kattan yüksek binalara izin verilmemesi nedeniyle Avcılar'da yenilenemeyen binaların mevcut kat yüksekliklerini 'Saklı hakö kabul eden düzenleme geçen ay İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilmişti. Avcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilenmesine izin verilen binalardaki yıkım çalışmalarını, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilerek öğrencilerin evlerinde televizyon veya bilgisayar başında ders gördüklerini göz önüne alarak, yeniden düzenledi. 65 yaş ve üstündeki ilçe sakinleri de göz önüne alınarak yapılan 'Koronavirüs Ayarlaması' kapsamında eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.

Yenilenmesine karar verilen 'Öncel Apartmanı'nın binanın yapımını üstlenen firmanın müteahiti İlker Akıncı, 'Koronavirüs önlemleri kapsamında çocukların evde eğitim görmeleri ve yaşlıların dışarı çıkamadığı göz önüne alınarak saat 12.30'da yıkıma başladık. İBB 'den kabul edilen yeni düzenleme ile bina yine 6 kat yüksekliğinde 52 daire ve dükkanlardan oluşacak. 6 kat yapılacak. Normalde 4 günde bitecek yıkımı 1 haftada bitirdikten sonra yeni binayı 24 ay içerisinde tamamlayacağız"dedi.

DİĞER BİNADA DA 12.30 KURALINA UYULDU

Avcılar'da daha önce bir bankanın zemin katını kullandığı Reşitpaşa Caddesi'nde 4 kattan oluşan binanın da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yine saat 12.30 esas alınarak gerçekleştirilmeye başlandı. Caddenin araç trafiğine kapatılması ile kepçelerle başlatılan yıkım çalışmalarında çevrenin toz içerisinde kalmaması için arazözlerle su sıkıldı.

DENİZ KUMU, MİDYE KABUKLARI ÇIKMIŞTI

Silivri'de geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'daki 3 bin bina gözleme dayalı kontrolden geçirilmişti. Merkez Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan toplam 52 daire ve dükkandan oluşan ön tarafında 6, arka cephesinde ise kot yüksekliği nedeniyle bodrum dahil 9 kattan oluşan Öncel Apartmanı'nda da yapılan incelemede kolon ve kirişlerin patladığı, deniz kumu kullanılarak yapılan içerisinde midye kabukları bulunan beton kalitesinin çok düşük olduğu, demirlerin korozyona uğradığı belirlenince bina mühürlendi. İlçedeki en büyük binalardan biri olan binanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkım işlemlerine Silivri depreminden tam 6 ay sonra başlandı.

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:08 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı "Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi         
15:56
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü         
15:33
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı         
15:27
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı         
15:22
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
15:21
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti         
14:58
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı         
14:55
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
14:55
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok         
14:49
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı         
14:48
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı         
14:34
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi         
14:32
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı         
14:29
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi         
14:05
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi         
14:04
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı         
13:53
Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor! Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor!         
13:52
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı         
13:44
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım         
13:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 16:54:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]