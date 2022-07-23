Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor - Son Dakika
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Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor

23.07.2022 12:18
Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor

AVCILAR'da bir tekstil atölyesinin kepengini zorlayarak içeri giren 3 şüpheli, tişörtleri çalarak kaçtı.

AVCILAR'da bir tekstil atölyesinin kepengini zorlayarak içeri giren 3 şüpheli,  tişörtleri çalarak kaçtı.

Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesine 2 hafta önce saat 06.00 sıralarında 34 YT 0383 plakalı kapalı kasa minibüs ile gelen kimliği belirsiz 3 şüpheli işyerinin kepenklerini zorlayarak içeri girdi. Hırsızlar, işyerinde bulunan tişörtleri alarak araca yükledikten sonra geldikleri araçla kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ile kaydedilen yüzleri maskeli şüphelileri belirleyerek yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


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Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor
Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor - Son Dakika
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