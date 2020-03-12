Avcılar'da kiracı iş yeri sahipleri engelledi, karot örneği polis gözetiminde alındı - Son Dakika

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da evlerini yenilemek isteyen bina sakinlerinin anlaştığı firma görevlileri, karot örnekleri almaya gelince, iki iş yerinin kiracıları tarafından, engellendi. Kiracılar yapılacak binada yüksek kira ödemek istemediklerini, kullanım hakkının kendilerinde olduğunu, aynı haklarla kiracılıklarının devamını istediler. Karot örnekleri, bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen polislerin gözetiminde alındı. Alınan örneklerde midye kabukları göze çarptı.

Silivri depreminden sonra ilçedeki 3 bine yakın binada oturan ev sahipleri,, Avcılar Belediyesi'nden gözleme dayalı yapılarında kontrol yaptırırken, büyük bölümüne "1999 depreminden önce yaptırılan binaların tamama yakını günümüzdeki deprem yönetmenliğine uygun değil. Binanızın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilmesi için gerekli desteği alabilmeniz yapı şirketlerinin yapacağı performans testi raporu almanız gerek" uyarısı yapılmıştı. Bunlar arasında bulunan Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan 8 daireli 'Ünal Apartmanı' sakinleri de daha önce 1999 depreminden etkilendiğini belirttikleri binalarının yenilenmesine karar verdi. Binanın kentsel dönüşüm yasası kapsamında destekten yararlanabilmesi amacıyla da bir yapı şirketinden 'Performans testi' yaptırılması istendi.

Anlaşılan şirketin görevlileri binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yapmak üzere geldi. Ancak, binanın alt tarafındaki 2 iş yerindeki kiracılar, kentsel dönüşüm ardından küçülecek iş yerleri için işyeri sahiplerinden aynı kirayı ödemeyi kabul etmeleri konusunda kendilerine yardımcı olmadığını savunarak, gelen görevlilerin çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Avcılar Polis Merkezi'nden gelen görevliler, kiracı ve bina sakinleri ile görüşerek, taraflardan haklarını yasalar kapsamında arayabileceklerini, gerekirse hukuki yollara başvurabileceklerini belirterek, karot örnekleri almak üzere gelenlerin engellenmemesini istedi. Polisin devreye girmesi üzerine görevliler yaklaşık yarım saatlik çalışma ile karot örnekleri aldı. Alınan karot örneklerinde midye kabukları göze çarptı.

KİRACILAR VE BİNA SAKİNLERİ NE DİYOR?

Binadaki birçok konutun sahibi İhsan Ünal , binanın 1999 depreminde 'Orta hasarlı' olduğunu, bugüne kadar idare ettiklerini anlatırken, "Kentsel dönüşüme geçireceğiz. İki kiracı karşı çıkıyor. Bize bina bittiğinde yine aynı yere, aynı kirayla geleceğiz' diyorlar" diye konuştu.

Ünal Apartmanı'nın altındaki pastanede 13 yıldan bu yana kiracı olan Celal Kaya, "Mağdur olmamak için mal sahibine bina tamamlandıktan sonra işyerimize dönelim diyoruz. Avukatımız da bunun yasal hakkımız olduğunu söylüyor. İş yerini kiralayanlar olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bizim sorunumuz; mağduriyetin giderilmesi. İkinci kiraya geçildiğinde yüksek kira istemeyi düşünüyorlar. Şimdi 6 bin TL kira ödüyorum. Kentsel dönüşümden sonra iş yeri küçüleceği halde 8-10 bin TL arası talep ediyorlar. Devletin bizim de mağduriyetimizi gidermesi gerekiyor. Polis gücüyle geliyorlar. Tahliye kararı olması gerek. 13 yıldır kira ödüyoruz. Burası kiralıksa kullanma hakkı da bizde" dedi.