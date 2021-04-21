Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza - Son Dakika

Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza

İSTANBUL - Avcılar'da, kısıtlama saatinde açık olan bir iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 14 kişiye ceza kesildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde kısıtlama saatinde açık olduğu tespit edilen bir iş yerine polis ekipleri baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 14 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve kısıtlama saatinde kapanmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda içeride bulunan 14 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince toplam 41 bin 628 TL idari para cezası uygulandı.