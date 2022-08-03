Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü - Son Dakika
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Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü

03.08.2022 09:21
Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü

Avcılar'da kızına uyuşturucu madde satan şahsın mesajını yakalayan baba, şüpheliyi döverek karakola götürdü.

Avcılar'da kızına uyuşturucu madde satan şahsın mesajını yakalayan baba, şüpheliyi döverek karakola götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan İ. isimli baba, bir süredir kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının mesajlaştığını gören baba elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı. Baba bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoke oldu. Oğuzhan İ. şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Bağcılar'dan motorla gelen şüpheli için baba apartmanın aşağısında pusu kurdu. Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlarda durumu görüp şüpheliyi dövmeye başladı.

Döverek karakola götürdü

Sinirden deliye dönen baba, tüm cadde boyunca şüpheliyi döverek karakola sürükledi. Çevredeki vatandaşlar araba ile destek olarak şahsı karakola götürdüler. Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden, ise o anları anlattı. Erden, "Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor 'Kaç tane getireyim?' diye. Kızın babası da '10 tane getir' diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. Uyuşturucu satan çocuk Bağcılar'dan buraya geliyor. Motorla bir kaç tur atıyor. O sırada adam telefonla konuşurken yüz yüze geliyorlar. Hemen yakalıyor çocuğu, ayağından sürükleyerek götürüyor. Tekme tokat çocuğu dövüyor. Buradaki esnaflar da çocuğu dövüyor. Adam polisi beklemeden, çocuğu döve döve karakola doğru götürdü" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar, Avcılar, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızına uyuşturucu madde satan şahsı döverek karakola götürdü - Son Dakika

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