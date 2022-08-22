AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ

22.08.2022 10:54
AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ

AVCILAR'da koku paniği yaşandı.

AVCILAR'da bir sokakta etkili olan ağır koku nedeniyle panik yaşandı. Bir bina boşaltılırken, ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun nedeni bulunamadı.

Gümüşpala Mahallesi Mesut Sokak'ta oturanlar dün saat 22.00 sıralarında giderek artan ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta oturanlar rahatsız olarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis, İGDAŞ, İSKİ ekipleri sevk edildi. Sokak araç trafiğine kapatılırken yapılan araştırmada kokunun özellikle sokak ile aynı ismi taşıyan Mesut Apartmanı'nda yoğunlaştığı belirlendi. Bunun üzerine bu binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler binanın çevresinde ve içinde saat 23.00'ten saat 02.00'ye kadar ölçüm cihazları da kullanarak kokunun nedenini bulmaya çalıştı. Binanın bodrum katında yapılan araştırmada da herhangi bir neden bulunamadı. İSKİ ekibi hemen yakındaki rögar kapağını açarak içeride temizlik yaptı. Bu arada itfaiye erleri oksijen tüpleri ile binaya girerek kokunun yoğun olduğu bodrum katında gaz bırakarak ağır kokuyu seyreltmeye çalıştı. Sokak sakinleri ve bu binada oturanlar gelişmeleri endişe içerisinde izlerken normal değerlerin üzerinde ancak, insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı açıklandı. Uzmanlar, kokunun nedenini bulamazken herkesin evine gidebileceğini, yeniden olağanüstü bir gelişme olması halinde hemen bilgi verilmesini istedi.

YORUMLAR
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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) Uşak'ta iplik fabrikasında yangın Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
Kaynak: DHA

Gümüşpala, İtfaiye, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA KOKU PANİĞİ - Son Dakika
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