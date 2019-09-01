Avcılar'da kolonları çatlayan binada tahliyeler sürüyor
2 saat önce
AVCILAR'daki Cihangir Mahallesi'nde kolonları çatlayan, tahliyesi için yarına kadar süren apartmanda tahliyeler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
AVCILAR'daki Cihangir Mahallesi
'nde kolonları çatlayan, tahliyesi için yarına kadar süren apartmanda tahliyeler sürüyor.
32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı'nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporunun ardından Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli
, Pazartesi gününe kadar bu binanın tahliye edileceği açıklamasında bulunmuştu. Bugün de binada oturan bazı apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Yarına kadar bütün binanın boşaltılıp mühürlenmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Boşaltılan binadan görüntü
-Eşyanın taşınıp kamyonete yüklenmesi
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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