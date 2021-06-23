Avcılar'da 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.
Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı - Son Dakika