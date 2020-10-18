Avcılar'da komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada karı koca yaralandı.
Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta komşular arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve baltaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda 49 yaşındaki M.Ç, başına aldığı sopa, karısı A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da komşular arasında araç park yeri kavgası: 2 yaralı - Son Dakika