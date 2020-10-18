Avcılar'da komşular arasında araç park yeri kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayda 49 yaşındaki M.Ç, başına aldığı sopa, karısı A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve baltaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Avcılar 'da komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada karı koca yaralandı.

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