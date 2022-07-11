AVCILAR'DA KOMŞULARIN TEPKİSİNE RAĞMEN HIRSIZLIK - Son Dakika
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AVCILAR'DA KOMŞULARIN TEPKİSİNE RAĞMEN HIRSIZLIK

11.07.2022 10:23
AVCILAR'DA KOMŞULARIN TEPKİSİNE RAĞMEN HIRSIZLIK

AVCILAR'da elektrik malzemeleri satılan mağazanın kepenk ve cam kapısını kıran 6 hırsız, 15 dakika içerisinde kablo çaldı.

AVCILAR'da elektrik malzemeleri satılan mağazanın kepenk ve cam kapısını kıran 6 hırsız, 15 dakika içerisinde kablo çaldı. Komşuların tepkilerine aldırmayan şüpheliler kaçtı.

Cihangir Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında minibüsle gelen 6 kişi kepenk ve cam kapıyı kırarak içeri girdi. Alarm sisteminin devreye girmesine rağmen içerideki kablo rulolarını peş peşe araca taşıyan hırsızlar, komşu binadakilerin kendilerini fark ederek bağırmalarına aldırmadı. Hırsızlar komşuların bağırarak tepki göstermesi üzerine yaklaşık 15 dakika sonra geldikleri araca binerek kaçarken, bazı malzemeleri de yere düşürdükleri görüldü. Hırsızlık olayının haber verilmesi üzerine hemen gelen iş yeri sahibi Samet Meriç, "Komşularımızdan Allah razı olsun, gördüler ilgilendiler. Haber verdiler. Benim ev yakın hemen geldik. Polisleri çağırdık, geldiler. Hırsızlar komşularımızın kendilerini gördüklerini anlayınca bir kısım malzemeyi alıp gitmişler" dedi. Meriç, 6 hırsızın araçtan indikten hemen sonra kepenk ve cam kapıyı kırdıklarını ve kabloları taşımaya başladıklarını anlatırken, "Üst katta komşumuz var. Dükkan sahibimizin kızı ve diğer komşularımızın bağırmasına rağmen hırsızlığa devam ediyorlar. Hırsızlık nedeniyle esnaf olarak çok mağduruz. Esnaf zor koşullarda çalışıyor, sabah kalktığımızda bu durumlar gerçekten acı verici. Bizim tespitlerimize göre 800 bin ila 1 milyon TL tutarında kablomuz çalındı. 15 dakikada bu kadar malımızı götürmüşler komşular müdahale etmese yarım saat kalsalar dükkandaki bütün malımızı götürürlerdi." dedi. Komşuların çektiği cep telefonu görüntüsünde hırsızlık yapılan işyerinin önünden iki kişinin geçtiği, yerdeki cam kırıkları ve hırsızlık olayını gördükleri halde yürüyerek yollarına devam ettiği göze çarptı.

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Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KOMŞULARIN TEPKİSİNE RAĞMEN HIRSIZLIK - Son Dakika

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