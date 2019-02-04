Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Konfeksiyon Atölyesinde Korkutan Yangın

Avcılar'da Konfeksiyon Atölyesinde Korkutan Yangın

1 saat önce

Avcılar'da 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Avcılar'da Konfeksiyon Atölyesinde Korkutan Yangın, System.String[]
Avcılar'da 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı atölyedeki yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşu apartmanların sakinleri sokağa dökülürken konfeksiyon çalışanları ise mesai başlama saatinde atölyelerinin yandığını görünce büyük şok yaşadı. Yangında yaralanan olmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa
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