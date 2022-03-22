Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü: Faciadan dönülen anlar kamerada - Son Dakika
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Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü: Faciadan dönülen anlar kamerada

22.03.2022 12:54

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina, yıkımı sırasında kolonlarının patlaması sonucu çöktü.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina, yıkımı sırasında kolonlarının patlaması sonucu çöktü. Çevredeki vatandaşların faciadan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşler Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımı sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı apartman, 2019 yılının Eylül ayında merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Başvuru üzerine yapılan incelemenin ardından binanın kolonlarında çatlak ve çürüklerin olduğunu tespit edildi. 3 aylık boşaltma işlemlerinin ardından binanın kontrollü yıkımı için Pazar günü çalışma başlatıldı. Kontrollü yıkım sırasında kolanları bir anda patlayan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında paniğe kapılan vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler, büyük korku yaşayarak kaçtı. O sırada binanın yakınında kalabalığın olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı. Binanın bir anda çöktüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çökme nedeniyle büyük bir korku yaşadıklarını belirten yan binanın altındaki iş yerinin çalışanı Azizcan Göçek ise "Biz dükkandaydık önce, daha sonra yıkımın başlamasıyla bir ses geldi, dışarı çıktık. O sırada kepçe makası vurduğu anda bina bir anda kendini aşağı bıraktı ve inanılmaz derecede bir tehlike oluştu. çünkü yan binada çalıştığımız için binanın bizim üzerimize devrilme ihtimali oldu. Hepimizin can güvenliği tehlikeye geldi ve biz direk karşı kaldırıma geçtik onun için ve tehlike nedeniyle iş yerini yaklaşık 1 saat açmadık" dedi.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

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İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü! İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü! Yolda yürüyen adama cip çarptı... O anlar kamerada Yolda yürüyen adama cip çarptı... O anlar kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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