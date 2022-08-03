AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika
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AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA

03.08.2022 11:31
AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA

AVCILAR'da köpeğe sokak ortasında vuran sahibi hakkında işlem yapılırken hayvan koruma altına alındı.

AVCILAR'da  köpeğe sokak ortasında vuran sahibi hakkında işlem yapılırken hayvan koruma altına alındı.

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında sokak ortasında yürümeyen köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişiyi görenler tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan kişi, köpeği evinin bahçesine soktu. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen adrese gelerek A.H.Ç. isimli kişi hakkında işlem yaparken kötü davrandığı köpeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim edildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Mahalle sakinlerinden berber Ahmet Canarslan, böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Canarslan, hayvanı sevmeyen kişinin insanı da sevemeyeceğini belirtirken, "Sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyüğü küçüğü yok bu canlara sevgi ile yaklaşmalıyız" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika
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