AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatılar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Söndürme çalışmaları


Tahtakale, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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