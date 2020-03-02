Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı
6 saat önce
AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:37 Kaynak: DHA
AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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