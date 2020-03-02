Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2 - Son Dakika

Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2

12 dakika önce

AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI 2 Ersan SAN - İstanbul DHA - AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI 2

Ersan SAN - İstanbul DHA - AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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