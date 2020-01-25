Avcılar'da korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da korkutan yangın - Son Dakika

Avcılar'da korkutan yangın

6 saat önce

Avcılar'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Avcılar'da korkutan yangın, System.String[]

Avcılar'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bina sakinleri sokağa döküldü.


Yangın, akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Gediz Sokak'ta 5 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın üst katındaki daireden dumanlar yükselmeye başladı. Apartmanın içini dumanın sarmasıyla birlikte bütün apartman sakinleri kendini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangın çevrede paniğe neden olurken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Öte yandan, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bir şekilde olay yerinde bekledi. - İSTANBUL

Gediz Sokak, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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