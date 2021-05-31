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Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı - Son Dakika

Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı

31.05.2021 21:05

Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı.

Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangında ikinci katta oturan bir kişi vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak yangından kurtulurken, bir kişi ise üzerine su dökerek binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada çıktı. İddiaya göre, 658. Sokak'ta bulunan bir baraka henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek barakanın bitişinde bulunan 3 katlı binaya sirayet etti. Yangını gören mahalleli kendini sokağa atarak, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN SIRASINDA ÜZERİNE SU DÖKEREK BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Barakadaki yangının binaya sirayet etmesi sonucu, bina sakinleri yoğun duman altında mahsur kaldı. Yangın sırasında sokak içerisine gelen bir kişi ise, binada mahsur kalanlara yardım etmek için bir bakkalın önünde bulunan suyu üzerine dökerek binaya girmeye çalıştı. Bu sırada battaniyenin açıldığını fark ederek battaniyeden tutup, kurtarma çalışmasına katıldı.

YANGINDA MAHSUR KALDI, İKİNCİ KATTAN BATTANİYEYE ATLADI

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşların bazıları kendini dışarıya atmayı başarırken, bazıları ise cama çıkarak yardım istedi. Bu sırada ikinci katta bulunan İbrahim G. isimli bir vatandaş, sokakta toplanan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"DUMANDAN ETKİLENİNCE AŞAĞI ATLADI"

Dumandan etkilenerek camdan aşağı atlayan İbrahim Güler'in babası Mehmet Güler, "Arkada odun deposunda çıktı yangın. Çocuk etkilenince aşağı atladı. Duman dolmuş, prizler hep yanmış. Battaniye tutmuşlar ama üstüne düşünce bırakıvermişler" dedi. Aşağı atlayan genci battaniye açarak yakalamaya çalışan mahalle sakini Ahmet Şengül, "Çocuk 3. kattan atladı. Battaniye etki etmedi çocuk betona düştü" diye konuştu.

BARAKANIN ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Baraka kullanılmaz hale gelirken, binada ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, barakanın alev alev yandığı anlar ve mahalledeki panik anları kameraya yansıdı.

(Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli - Murat Delice/ İHA)

Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı
Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı
Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı
Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da korkutan yangın: Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı - Son Dakika


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