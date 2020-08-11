Avcılar'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığının koronavirüs genelgesi kapsamında Avcılar 'da koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yapıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı denetimlerde pazar ve kafelerde salgın tedbirleri kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele genelgesi kapsamında İstanbul'da yapılan denetimler arttı. Avcılar'da da Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve belediye ekiplerinin katılımıyla pazar ve kafelerde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında esnaf ile vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

"BUNU HAYATIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEMİZ LAZIM"Denetimle ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Mesafeye, maske kurallarına bakıyoruz. Bu konuda esnafı uyarıyoruz. Bu konu ile ilgili bilinç oluşturmak ve devletimizin bu konuya verdiği önemi anlatıyoruz. Bu kurallara uymanın bize bir maliyeti yok ama uyulmadığı zaman büyük bir maliyeti var. Giden kaybolan canların yanında hastalık ile mücadelede aktardığımız kaynaklar önemli. Biz basit tedbirler ile bundan korunacak iken korunmadan devam edersek ülkemiz için sıkıntı bir durum olur. Bunu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım" dedi.

- İstanbul