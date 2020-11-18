AVCILAR'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE UYMAYAN İŞ YERLERİNE CEZA - Son Dakika

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA AVCILAR'da esnafa yönelik koronavirüs denetimine devam edilirken, kurallara uyulmayan iş yerlerine ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğleden sonra Mustafakemal Paşa ve Üniversite Mahallesi'ndeki lokanta, restoran gibi işyerlerini denetleyerek koronavirüs önlemlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimler sırasında eksiklikleri görülen esnafa uyarı yapılırken, sosyal mesafe kurallarını gösterir çıkartmalar konulmayan, masalarında dezenfektan bulunmayan ve girişte müşterilerin ateşini ölçmeyen bir işyerine Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri çalışanlarına özellikle maske kuralına uymaları konusunda uyarı yapıldı.