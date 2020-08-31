AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALAY ÇEKTİLER - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında düğün ve eğlencelerde halay çekilmesi yasaklanırken, Avcılar'da sokak müzisyenlerinin çaldığı bir şarkının coşkusuna kapılan yoldan geçen gençler, bir süre halay çekti.

Dün akşam saatlerinde Belediye Havuz Meydanı yakınlarında gitarını getirerek mini konser veren ve bahşiş toplayan sokak müzisyeninin çaldığı parçalar kısa sürede ilgi çekti. Müzisyenin söylediği hareketli parçayı duyan çevredeki bir grup genç, koronavirüs tehlikesini ve yapılan tüm maske, sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Halay çeken 14 gençten sadece ikisinin yüzünde maske bulunduğu dikkat çekti. Çevredekiler, halay çekenlerin coşkusunu cep telefonu ile görüntülerken, 'Sosyal mesafe' kuralının çiğnenmesi ve salgın tehdidi yokmuşçasına hareket edilmesi yadırgandı.