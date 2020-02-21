AVCILAR'DA KUMAR OYNATAN İŞ YERİNE OPERASYON - Son Dakika
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AVCILAR'DA KUMAR OYNATAN İŞ YERİNE OPERASYON

13 dakika önce

AVCILAR'da yapılan denetimde tabelasız bir işyerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

AVCILAR'DA KUMAR OYNATAN İŞ YERİNE OPERASYON, System.String[]
AVCILAR'da yapılan denetimde tabelasız bir işyerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede faaliyet gösteren kafe ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde sırasında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde bulunan tabelasız iş yerine de girildi. Ekipler, içeride 2 kumar makinesi bulurken, burada aynı zamanda sahte alkol tüketimi yapıldığını belirledi. İş yeri sahibi A.G. görevlilere bu işyerine ait belge ibraz edemedi. 2 kumar makinesine tutanakla el konulurken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri de işyerini mühürledi. Sakız ve oyuncak makinesi gibi görünen kumar makinelerinin üzerine, "yasal mevzuata uygundur" yazısı astıkları tespit edildi.

Kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişiye kabahatler kanunu gereği 202'şer lira, iş yeri sahibi A.G.'ye de kumar oynamaktan 5 bin 700 lira para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin iş yerine girmeleri

-Kumar makineleri

-Ekiplerin işlem yapması

-Kumar makinelerine el koymaları


- İstanbul
Yeşilkent Mahallesi, Asayiş Büro, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
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