Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon - Son Dakika
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Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon

7 saat önce

AVCILAR'da yapılan denetimde tabelasız bir işyerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

AVCILAR'da yapılan denetimde tabelasız bir işyerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede faaliyet gösteren kafe ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde sırasında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde bulunan tabelasız iş yerine de girildi. Ekipler, içeride 2 kumar makinesi bulurken, burada aynı zamanda sahte alkol tüketimi yapıldığını belirledi. İş yeri sahibi A.G. görevlilere bu işyerine ait belge ibraz edemedi. 2 kumar makinesine tutanakla el konulurken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri de işyerini mühürledi. Sakız ve oyuncak makinesi gibi görünen kumar makinelerinin üzerine, "yasal mevzuata uygundur" yazısı astıkları tespit edildi.

Kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişiye kabahatler kanunu gereği 202'şer lira, iş yeri sahibi A.G.'ye de kumar oynamaktan 5 bin 700 lira para cezası kesildi.

Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon

Yeşilkent Mahallesi, Asayiş Büro, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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