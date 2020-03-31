Avcılar'da kumar oynatılan iş yeri kapatıldı - Son Dakika

Avcılar'da kumar oynatılan iş yeri kapatıldı
6 saat önce
Avcılar'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
Avcılar'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Zabıta ekipleriyle söz konusu adrese giden polis, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.
Para cezası kesilen 5 şüpheli serbest bırakılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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