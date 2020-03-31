Avcılar'da kumar oynatılan iş yeri kapatıldı - Son Dakika

Para cezası kesilen 5 şüpheli serbest bırakılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Avcılar 'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı