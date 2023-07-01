Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesinde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.