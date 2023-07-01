Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı

01.07.2023 14:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesinde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesinde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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