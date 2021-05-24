Son dakika haber... Avcılar'da kuryelerin yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Avcılar'da kuryelerin yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da iki motorlu kurye, kısıtlama gününde yol verme tartışması nedeniyle birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre ayrı firmalara ait motorlu kuryeler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre yerde birbirini ile boğuşan kuryelerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kuryelerden birisi eline aldığı kaldırım taşını kavga ettiği diğer kuryeye vurmakla tehdit etti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken tarafların polis gelmeden ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.