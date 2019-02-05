Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi (3)

Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi (3)

44 dakika önce

AVCILAR'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.

Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi (3), System.String[]
AVCILAR'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.İncelenen paketten kağıt parçaları çıktı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.  Plakasız bir araçla gelen maskeli 2 kişi içeriye girdi.  Ellerindeki pakette bomba olduğunu belirten 2 kişi, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine kaçan soyguncular, kırmızı kutuyu tezgahın üzerine bıraktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Kuyumcu dükkanında önlem alan polis, bomba uzmanına da haber verdi. Olay yerine gelen bomba uzmanını incelediği paketten kağıt parçaları çıktı. Polis, plakasız araçla kaçan şüphelileri arıyor. 

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan gelen şüpheli çalışana silah doğrultuyor. Eli silahlı şüpheli daha sonra vitrine ateş ediyor. İşyeri çalışanı yere yatarken şüpheli elindeki paketi 'bomba var' diyerek tezgahın üzerine bırakıyor. Silahlı şüpheli daha sonra hızla uzaklaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

Avcılar, 3. Sayfa
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