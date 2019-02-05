Avcılar'da Kuyumcuda Soygun Girişimi

Avcılar'da kuyumcuda soygun girişimi Şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakıp kaçtıİSTANBUL - Avcılar'da bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Avcılar'da kuyumcuda soygun girişimi

Şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakıp kaçtı



İSTANBUL - Avcılar'da bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun karşı koymasıyla şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakarak kaçtı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre bir araçla dükkana gelen maskeli 2 şüpheli dükkana girdi. Kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheliler, kuyumcunun tepkisi ile karşılaştı. Bu sırada soygunu gerçekleştiremeden kaçan şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş kırmızı poşet sarılı kutuyu bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen çok sayıda Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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