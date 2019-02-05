Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Kuyumcuda Soygun Girişimi

Avcılar'da Kuyumcuda Soygun Girişimi

5 dakika önce

Avcılar'da kuyumcuda soygun girişimi Şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakıp kaçtıİSTANBUL - Avcılar'da bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Avcılar'da Kuyumcuda Soygun Girişimi, System.String[]
Avcılar'da kuyumcuda soygun girişimi
Şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakıp kaçtı

İSTANBUL - Avcılar'da bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun karşı koymasıyla şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakarak kaçtı.
Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre bir araçla dükkana gelen maskeli 2 şüpheli dükkana girdi. Kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheliler, kuyumcunun tepkisi ile karşılaştı. Bu sırada soygunu gerçekleştiremeden kaçan şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş kırmızı poşet sarılı kutuyu bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen çok sayıda Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:40 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halkbankın Makedonya'daki Şubesi, Uzun Namlulu Silahlarla Soyuldu Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi

Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:45:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Kuyumcuda Soygun Girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]