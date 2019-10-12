Son Dakika Haberleri: Avcılar'da kuyumcunun altın dolu çantasını çaldılar
Son Dakika Güncel Avcılar'da kuyumcunun altın dolu çantasını çaldılar

Avcılar'da kuyumcunun altın dolu çantasını çaldılar

1 saat önce

Avcılar'da bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı.

Avcılar'da bir kuyumcu altın dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla yaralandı. 3 soyguncu altın dolu çantayla birlikte kayıplara karışırken, 1 soyguncu yakalandı.

Olay, Avcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan bir şahıs elinde para dolu çantayla evine girmek üzereyken silahlı 4 kişinim saldırısına uğradı. Kuyumcunun çantayı vermek istememesi üzerine çıkan boğuşmada kuyumcunun oğlu silahla vurularak yaralandı. Olay yerine arabayla gelen soygunculardan 3'ü altın dolu çantayı alarak geldikleri arabaya binip olay yerinden kaçtı. Arabaya binmeyi başaramayan 1 soyguncu ise olay yerinde yakalandı. Kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Avcılar'da kuyumcunun altın dolu çantasını çaldılar

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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