Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Kuyumcuya Gelen Maskeli İki Zanlı, Soygun Girişiminde Bulundu.

Avcılar'da Kuyumcuya Gelen Maskeli İki Zanlı, Soygun Girişiminde Bulundu.

1 saat önce

IHAAW112611-ASA/05-02-2019- Avcılar'da kuyumcuya gelen maskeli iki zanlı, soygun girişiminde bulundu.

Avcılar'da Kuyumcuya Gelen Maskeli İki Zanlı, Soygun Girişiminde Bulundu., System.String[]
IHAAW112611-ASA/05-02-2019

- Avcılar'da kuyumcuya gelen maskeli iki zanlı, soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun tepkisi ile karşılaşan soyguncular olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor. 05.02.2019 11: 26: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

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