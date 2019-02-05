Avcılar'da Kuyumcuya Gelen Maskeli İki Zanlı, Soygun Girişiminde Bulundu.

IHAAW112611-ASA/05-02-2019- Avcılar'da kuyumcuya gelen maskeli iki zanlı, soygun girişiminde bulundu.

IHAAW112611-ASA/05-02-2019



- Avcılar'da kuyumcuya gelen maskeli iki zanlı, soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun tepkisi ile karşılaşan soyguncular olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor. 05.02.2019 11: 26: 11 TSI

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