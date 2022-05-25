AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

25.05.2022 13:01

AVCILAR'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpeği, itfaiye kurtardı.

AVCILAR'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpeği, itfaiye kurtardı.

Firuzköy Mahallesi Poyraz Caddesi'nin yakınında ağzı açık su kuyusuna 4 yavru köpek düştü. Çevredekiler gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, merdivenle kuyuya indi. İtfaiye eri köpekleri kurtardı. Köpekler Avcılar Belediyesi Veteriner ekibine teslim edilirken su kuyusunun üstü kapatıldı.

AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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