AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika

AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI

7 saat önce

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI, System.String[]

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Liseden çıkan öğrenciler, bilinmeyen nedenle birbirleri ile kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İ.Ö. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis olaya karışan öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Olay yerindeki polis ve 112 görevlileri

Okulun dış görüntüsü


- İstanbul
Cihangir Mahallesi, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:25 Kaynak: DHA
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