AVCILAR'DA LOKANTA VE FIRINLARDA DENETİM: 3 KİŞİYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA LOKANTA VE FIRINLARDA DENETİM: 3 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
16.11.2020 11:29
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da oluşturulan ekip, fırın ve lokantalarda denetim yaparken, kurallara aykırı olarak maskesiz servis yapan ve çalışanlara idari para cezası kesildi.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar
'da oluşturulan ekip, fırın ve lokantalarda denetim yaparken, kurallara aykırı olarak maskesiz servis yapan ve çalışanlara idari para cezası kesildi.
Avcılar Kaymakamlığı tarafından oluşturulan, aralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman, Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu ekip, denetimlerini Yeşilkent Mahallesi'nde sürdürdü. Görevliler, gittikleri bir ekmek fırınında bulunan 4 çalışandan 2'sinin maske kuralını ihlal ettiğini ve maskesiz çalıştığını belirledi. Fırın içinde ayrıca temizlik kuralına tam olarak uyulmadığı, çöplerin açıkta olduğu ve bazı örtülerin hamur hazırlanan yerin hemen yanında duvara asıldığı tespit edildi. Denetlenen bir lokantada ise, işyeri sahibinin maskesiz müşterilerine servis yaptığı saptandı. İki iş yerinde 3 kişiye İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine aykırı olarak maskesiz çalıştıkları gerekçesiyle 900'er TL ceza kesilirken, temizlik kurallarına uyulması konusunda da uyarı yapıldı.
- İstanbul
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